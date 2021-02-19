Kronik hasta vatandaşlar aşıya erişememeleri konusunda tepkili !

Çise Atlas: “Bana bir şey olsa ‘kronik rahatsızlığı vardı başımız sağ olsun’ deyip geçecek misiniz?”

Kronik bir rahatsızlığı bulunan Çise Atlas isimli vatandaş, ameliyat olmak için aşı başvurusu yaptığını ancak henüz bir sonuç çıkmadığını ifade ederek, “Bana bir şey olsa ‘zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağ olsun’ deyip geçecek misiniz?” diyerek tepki gösterdi. Kronik bir rahatsızlığı bulunan Çise Atlas isimli vatandaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Atlas, kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebiyle aşı kayıt programına kaydını yaptırdığını ifade ederek, kronik hastalıkları bulunan kişilerin öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadığını ve ikinci sırada olan kamu görevlilerinin bir kısmına dün aşı yapılmasını eleştirdi. “Dün resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum” ifadelerini kullanan Atlas, “Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki, bana bir şey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağ olsun deyip geçecek misiniz?” diye sordu. Beyin zarında yırtık olduğunu ve menenjit riskinin yüksek olduğunu aktaran Çise Atlas, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı beklediğini belirterek, “maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok” dedi.

Kronik lösemi hastası Süreyya Değer: “İlaçlara erişemiyoruz, mağduriyetimizin seviyesini anlatmanın ucu bucağı yok!”

Kronik lösemi hastası Süreyya Değer, hayatta kalmak için kullanması gereken ilaçları temin etmekte zorlanması nedeniyle tepki gösterdi. Değer, “Risk grubundayız ama devlet bizi sürekli bir şekilde sokağa sürükleyip, ilaçlarımızın peşinde koşturuyor! 10 günde bir ilaç almaya geliyoruz! Bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız biz?” dedi.

Kronik lösemi hastası Süreyya Çelmen Değer, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hayatta kalmak için kullanmaları gereken ilaçları temin etmekte zorlanmaları nedeniyle tepki gösterdi.

Değer, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ilaç tedarikinde ciddi bir sıkıntı yaşandığına vurgu yaparak, “Mağduriyetimizin seviyesini anlatmanın ucu bucağı yok!” diyerek, 10 adet ilaç için sıra beklediklerini söyledi. İlaçların temini hususunda otomasyon sistemine geçilmemesine tepki gösteren Değer, reçetesinde yazan miktardaki ilacı hiç almadığına işaret ederek, “Risk grubundayız ama devlet bizi sürekli bir şekilde sokağa sürükleyip, ilaçlarımızın peşinde koşturuyor! 10 günde bir ilaç almaya geliyoruz! Bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız biz?” dedi.

Ülkedeki kronik hastaların sayısının de belli olduğunu dikkat çeken kronik lösemi hastası Değer, “Hesabını yapmak bu kadar mı zor? İlaçta otomasyona geçilmemesinin sebebi bugüne kadar buna çözüm bulmayan tüm hükümetlerdir. İhaleye çıkıp teminini sağlamak bu kadar mı zor?” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.