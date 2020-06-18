Kritik UBP Grup toplantısı yapılıyor

Başbakan Ersin Tatar’ın şu sıralar Mecliste özel toplantılar yaptığı ve sonrasında da Meclis Grubu ile durum değerlendirmesi yapacağı ifade ediliyor.

Dün yapılan UBP MYK toplantısı sonrasında alınan kararların ve dün akşam geç saatlere kadar bakan azli ya da çoklu kabine değişikliği ile ilgili kurmayları ile yaptığı değerlendirmelerin sonucunu Meclis grubu ile paylaşacağı ifade edilen Tatar’ın, kararını bugün vermesi bekleniyor.

Diğer taraftan ise hükümet ortağı Halkın Partisi’nin Tatar üzerindeki baskısının azalmadan devam ettiği ve Tatar’ın, HP’ye göre, gereğini yapmaması durumunda Meclis’e girmemek, hatta hükümetten çekilmek dahi birtkım yaptırımlarını sürekli hatırlattıkları da gelen bilgiler arasında.