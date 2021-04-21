Kritik Danışma Kurulu toplantısında uzlaşıya varılamadı, muhalefet toplantıdan ayrıldı

Erken seçim tarihine ilişkin görüşmelerin yapıldığı Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde çoğunluğu elinde bulunduramayan hükümetin, seçim için Nisan 2022 tarihini geçirmek adına, çoğunluğun iktidarda olacağı “Ad-Hoc Komite” oluşturma önerisi, bugün Meclis Danışma Kurulu’nda görüşüldü.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya; UBP adına Başbakan Ersan Saner ile Milletvekili Özdemir Berova, CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman ile Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP adına ise Milletvekilleri Tolga Atakan ile Ayşegül Baybars katıldı.

UZLAŞIYA VARILAMADI

Toplantı sonrası, görüşmenin içeriğine ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan Tolga Atakan, muhalefet olarak, UBP’nin Ad-Hoc Komite önerisinin Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırılık içerdiğini ve bu önerinin neden “gerçekleşemeyeceğini” anlattıklarını ancak bir uzlaşıya varılamadığını kaydetti.

“ARANIN ARDINDAN TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIMIZI BELİRTEREK GÖRÜŞMEDEN AYRILDIK”

Atakan, “Muhalefet olarak çeşitli önerilerde bulunmamıza rağmen, Komiteyle ilgili ısrarlarına devam ettiler, biz de muhalefet olarak göz göre göre bu hukuksuzluğun bir parçası olmayacağımızı deklere ettik. Toplantıya ara verilmişti, aranın ardından katılmayacağımızı belirterek görüşmeden ayrıldık” dedi.

“HEM ANAYASA’YA HEM DE MECLİS İÇTÜZÜĞÜ’NE AYKIRI”

Kurulması önerilen Ad-Hoc Komite’de; UBP’nin 3, CTP’nin 2 ve HP, TDP, DP ile YDP’nin 1’er temsilcisinin bulunması talep ediliyor. Bu durumun, hem Anayasa’daki “parti gruplarının gücünün korunması” ilkesine hem de Meclis İçtüzüğü’ndeki Ad-Hoc Komitelerin oluşturulmasına ilişkin maddesine aykırı olduğunu vurgulayan Atakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkın Partisi, Meclis’te grubu olan bir parti. 6 tane Milletvekili var ama Ad-Hoc Komite’de, 2 Milletvekili’ne sahip olan YDP ile aynı temsiliyet hakkına sahip olması isteniyor. Bu hem hukuka aykırı hem de demokratik değil.”

Kıbrıs Postası