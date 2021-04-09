Köyde PCR taraması başlatıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından gün içerisinde bildirilen koronavirüs vakalarının 1 tanesinin Alaniçi Köyü’nden olduğunu duyurdu.

Testi pozitif çıkan kişinin ve temaslılarının sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alınarak karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Belediyemiz ve Alaniçi Muhtarlığı konuyla ilgili gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte en kısa süre içerisinde tüm beldemizde PCR testi yapılması için çalışmalar başlatılmıştır” denildi.