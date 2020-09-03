Kovid-19 yüzünden hastaneye gidip pili değişmeye korktu!

Hürriyet’in haberine göre, ambulansla hastaneye götürülen sanatçıya rahatsızlığının kalp piliyle ilişkili olduğu söylendi.

Ankara’da bulunan doktorundan Salı günü için randevu alan Boysan, kendisini iyi hissetmeye başlayınca oteline döndü.

Bir süre sonra Boysan’ı kontrol etmek isteyen set ekibi, sanatçıyı odasında hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Haldun Boysan’ın kalbindeki pilin haziran ayında değiştirilmesi gerektiği, ancak sanatçının corona virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmek istemediği için operasyonu ertelediği öğrenildi.

Hem kendisi hem de 90 yaşındaki annesine virüs bulaşmaması için tedavisini yaptırmayan sanatçı, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Boysan, bugün yapılan cenaze töreniyle Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.