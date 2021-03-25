Koronavirüste şoke eden mutasyon gelişmesi! Çocukları vurdu...

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. İşte detaylar...