Koronavirüste hiç bu rakamı görmemiştik

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 55 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 84 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2

Lefke

Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2

7 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 84

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274

Toplam Vaka Sayısı: 8601

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 319

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 237

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2777

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.342