Koronavirüs pozitif hemşire sayısı 7’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de yaptığı açıklamasında, 5’i Acil Durum Hastanesi ve 2’si Ayaktan Tanı’da olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüs pozitif hemşire sayısı 7’ye yükseldi
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Bakan Üstel, 5’i Acil Durum Hastanesi ve 2’si Ayaktan Tanı Merkezi’nde olmak üzere Koronavirüse yakalanan hemşire sayısının toplam 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Temaslıların izole altına alındığını belirten Üstel, “İnsanlar Acil Durum Hastanesi ile ilgili telaş yapmasın. Test sonucu pozitif çıkan hemşire ve doktor arkadaşlarımızı izole altına aldık” dedi.

Üstel, söz konusu hemşire ve doktorların aşılarının ikinci dozlarını yaptıklarını, bu nedenle belirtilerinin hafif seyrettiğini ifade etti.

Üstel, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’in, gerekli sayıda doktor ve hemşireyi hastaneye takviye ettiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 11:44
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