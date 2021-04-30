Koronavirüs önlemlerine ilişkin kararlar açıklandı!

3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Koronavirüs önlemlerine ilişkin kararı açıklandı.

Buna göre, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni yapılmaması önerildi.

Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görüldü.

Bu maddeden İngiltere ve Danimarka'nın çıkarılarak, Ukrayna ve Sırbistan'ın eklendiği; bu ülkelerin karantina sürelerinin 10 güne indirildiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de eklendi.

Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısının 6’ya çıkarıldığı bildirildi.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

Açıklamanın devamı şöyle...

"Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının alınması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önerildi.

Pazartesi-Cumartesi günleri ;

Marketler 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.