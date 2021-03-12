Koronavirüs önlemleri çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta aldığı Koronavirüs önlemeleri çerçevesindeki kararlar uyarınca tüm ülkede, bu gece 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Daha önceki hafta sonlarında da uygulanan karara göre hafta sonu boyunca, elzem hizmet sağlayanlar dışında tüm işletmeler kapanacak, temel ihtiyaçların karşılanması dışında sokağa çıkmak yasak olacak.

Bu çerçevede yarın sadece market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczane, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri açık olacak.

Pazar günü ise sadece eczaneler, fırınlar ve benzin istasyonları faaliyetlerine devam edecek.

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