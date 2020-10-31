Koronavirüs önlemleri 16 Kasım'a kadar uzatıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerini 16 Kasım'a kadar uzattı ve bazı açılma kararları ertelendi. Sağlık Bakanlığı'nın Komite'nin kararları doğrultusunda aldığı ek tedbirler, Resmi Gazete'nin 30 Ekim tarihli sayısında yayımlandı.

Yeni kararlara göre, daha önce 1 Kasım'a kadar alınan karantina kararları 16 Kasım saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinliklerinin; boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının açılma kararı 16 Kasım'a kadar ertelenirken disko ve clubların da 16Kasım'a kadar açılamayacağına hükmedildi.

Ayrıca hava ve deniz yollarıyla KKTC'ye girişlerde uygulanan kararların da 16 Kasım saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararları arasında "KKTC'ye üç gün ve daha kısa süreli gelişler ile ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla gerçekleştirilmesi" de yer alıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar ÜSt Komitesi'nin alınan ek tedbirleri şu şekilde:

1 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 16 Kasım 2020 saat 23.59 tarihine kadar uzatılmasına

Sinema , tiyatro, panayır, doğum günü festival etkinliklerin açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

Boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

Club ve diskoların 16 Kasım 2020 tarihine kadar açılmamasına

Hava ve Denizyolu ile KKTC’ye girişlerde uygulanmakta olan kararların 16.11.2020 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

KKTC’ye 3 gün ve daha kısa süreli gelişler ile ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin almak kaydı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.