Koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 81 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs tanısıyla 28 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatırılan hasta, 30 Ocak 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Dr. Pilli, hipertansiyon hastalığı ve diyabeti olan 81 yaşındaki M.H. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, "Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

KKTC'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.