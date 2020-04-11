Koronavirüs Epidemiyolojik Çalışma Test Ütopyası?

Koronavirüs Epidemiyolojik Çalışma Test Ütopyası?
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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Başbakanlık Covid-19 Kordinasyon  Konseyi'nin yapmayı planladığı epidemiyolojik çalışması hakkında açıklama yaparak bir takım sorular sordu.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin açıklaması şöyle:

Koronavirüs Epidemiyolojik Çalışma Test Ütopyası?

              "    Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak Başbakanlık Covid-19 Kordinasyon  Konseyi Başkanı Sayın Sibel Siber)in yapmayı hayal ettiği epidemiyolojik test çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımıza tüm kamuoyunun bilgi  sahibi olması  için cevap vermesini talep etmekteyiz;

1-Gündeme   getirmiş olduğunuz İzlanda da  toplumun %10’una yapılan Covid-19 epidemiyolojik çalışma amaçlı tarama testinin ülkemiz nüfusunun %10’una da yapılabileceğini ifade ettiniz.Ülkemizin resmi nüfusunun 350.000 civarında olduğunu kabul edersek 35.000  civarı  testi 5 günde yapmayı mı planlıyorsunuz ?

2-Yapmayı planladığınız  35.000  adet  test  kiti  elimizde var mı?

3-Yapmayı planladığınız 35.000 adet  test kiti hızlı test  mi olacak?

4-Bu 35.000  adet hızlı testi  5 günde yaptığınızı hayal edersek, pozitif çıkan vakaları PCR testi ile doğruluyacakmısınız?

5-Tüm dünyada yapılan hızlı test pozitifliğinin %10 - 15 arasında olduğunu biliyoruz bu da demektir ki bu hızlı testleri doğrulamak için 3500 - 5250 arası PCR test kitine ihtiyacımız var.Elimizde bu kadar PCR test kiti var mı?

6-Eğer hızlı testi pozitif çıkan vakaları PCR ile doğrulayacak isek 3500 – 5250 civarı PCR testini sizce kaç günde yapabiliriz?

7-Hızlı testleri pozitif olan vakaları PCR ile doğrulamayacak isek, pozitif çıkan 3500 - 5250  civarı  insanın son 14 günde temas ettiği primer temasçılarına nasıl ulaşacaksınız?

8-Açıklamalarınızdan anladığımız pozitif vakaları tespit edip onları izole edip  toplumun diğer kısmı için hayatı basamak basamak normalleştirmeyi planlıyorsunuz.Bu da demektir ki pozitif bulduğunuz tüm vakaların son 14 gündeki primer temasçılarına da  ulaşmak ve test yapmak zorundasınız.Bununla kalacak mı? Hayır.Onların içinden pozitif bulduklarınızın son 14 gündeki primer temasçılarına da ulaşmak zorundasınız. Bunun altından nasıl kalkacaksınız ve bunu 5 günde nasıl yapacaksınız?

9-İzlanda da yapılan çalışmalar sonucunda yeni tip Covid -19  virüsünün  yaklaşık 40 değişik mutasyonu olduğu bulunmuş, ayrıca pozitif bulunan vakaların  yarısının semptomu olmadığı diğer yarısının da çok hafif grip benzeri semptomları olduğu gösterilmiş ve daha bunlar gibi sayısız bilimsel veriler elde edilmiştir.Yani aslında sizin hayal ettiğiniz epidemiyolojik çalışma ancak dünya literatürüne geçecek bir çalışma olabilir, hiçbir zaman ülkemizin normalleşme sürecine bir katkısı olamaz.Ve diğer bir gerçekte ülkemiz şartlarında 5 günde değil 55 günde bile bitirilmesi imkaansızdır.

  KTSÇHB yönetim kurulu olarak   hükümete çağrımızdır;Bir an önce ülkede COVİD -19 ile ilgili olarak tarafınızdan 1 aylık sürede   kurulmuş olan sayısız, hiçbir fonksiyonu olmayan kurulların derhal kapatılması, bunların yerine konunun asıl muhatabı olan sağlık bakanlığı çatısı altında uzmanlardan oluşan  bir kriz masası oluşturularak tek sesliliğin sağlanmasıdır. Ayrıca tüm dünyada sağlık bakanlığı ve ekibi gerekenleri önerir hükümet yetkilileri bunu yapar, bizde bu krizin başından beridir herkes kendince bir kurul kurup önerilerde bulunuyor ve bunu sağlık bakanlığının yapması isteniyor. Artık gereken yapılmalıdır fatura giderek ağırlaşmaktadır.

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