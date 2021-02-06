Koronavirüs bir can daha aldı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs tanısını ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki S.Y.’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

S.Y. ile birlikte Koronavirüs nedeniyle KKTC’de hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmiş oldu.

Bakan Pilli, S.Y'nin; hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay (akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurduğunu ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin pozitif olduğunun saptandığını kaydetti.

5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden S.Y'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirten Pilli, “Merhum kişiye Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.