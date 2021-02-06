Koronavirüs bir can daha aldı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs tanısını ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki S.Y.’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs bir can daha aldı!
banner23

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs tanısını ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki S.Y.’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

S.Y. ile birlikte Koronavirüs nedeniyle KKTC’de hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmiş oldu.

Bakan Pilli, S.Y'nin; hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay (akut inme) nedeni ile 5 gün önce  acil servise  başvurduğunu ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin pozitif olduğunun saptandığını kaydetti.

5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden S.Y'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirten Pilli, “Merhum kişiye Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Londra’da yaşayan 263 Kıbrıslı Türk koronavirüs...
Londra’da yaşayan 263 Kıbrıslı Türk koronavirüs...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18