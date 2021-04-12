Koronavirüs Aşısı ‘Besin Değeri Taşımadığı’ İçin Orucu Bozmuyor

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, pandeminin gölgesinde Ramazan ayının nasıl geçeceğine ilişkin Kıbrıs Postası’na açıklamalar yaptı.

“TERAVİH NAMAZI NEDENİYLE YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ KILINMADAN FARZ NAMAZINA GEÇİLECEK”

Ramazan ayı boyunca da bu kurala göre ibadetlerin gerçekleştirileceğine vurgu yapan Atalay, şöyle konuştu:

“Ramazan ayı boyunca da tedbirler sıkı bir şekilde uygulanacaktır. Bu doğrultuda Ramazan’a özel olan ve güçlü bir gelenek olarak ülkemizde de inananların çok önem verdiği Teravih namazı geleneğimizin yaşatılması, ama camide kalma süresinin artmamasını hedefledik.

Bu amaçla seyreltilmiş ibadet süresinin Teravih namazı nedeniyle artmaması için Yatsı namazının ilk sünneti kılınmadan doğrudan farz namaza geçilecek, ardından geleneğimizde 20 rekat olarak kılınan Teravih namazı, Peygamberimizin de zaman zaman kıldığı gibi 8 rekat olarak kılınacak, namaz bitiminde de tesbihat yapılmadan doğrudan duaya geçilecektir. Cemaatimizden isteyenler evlerinde Teravih namazını 20 rekata tamamlayabilir, tesbihatını gerçekleştirebilir.”

KORONAVİRÜS AŞISI ‘BESİN DEĞERİ TAŞIMADIĞI’ İÇİN ORUCU BOZMUYOR

Atalay, Koronavirüs aşısının orucu bozup bozmayacağı yönündeki soruya da cevap vererek, “Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, alanının seçkin bilim insanlarından oluşan ve bu tür sorulara İslam dini açısından cevap vermek üzere kurulmuş olan Din İşleri Yüksek Kurulu 'besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz' kanaatindedir ve bu görüş basınla da paylaşılmıştır” dedi.

“İnsan hayatını korumak, can emniyeti İslam dini bakımından öncelikli önemdedir” ifadelerini kullanan Atalay, özellikle Koronavirüs gibi son derece sorunlu bir hastalık için mutlaka aşı olunmalı ve PCR testlerinin de yaptırılması gerektiğini kaydetti.

İFTAR ÇADIRLARI BU SENE KURULAMAYACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları davetlerinin bu yıl yapılmasının mümkün olmadığının da altını çizen Atalay, “Bunun yerine Ramazan boyunca pandemi kurallarına dikkat ederek ihtiyaç sahipleri ve yakınlarımızla ve inancı ne olursa olsun komşularımızla uygun paylaşımlar yapma yolu arayalım. Dolayısıyla Din İşleri Başkanlığı olarak, camilerimizde bu yıl bu tür etkinlikler yapılmayacaktır” şeklinde konuştu.