Koronavirüs aşıları Güney Kıbrıs'a geldi

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz günlerde siparişini verdiği Pfizer/BioNTech şirketinin Koronavirüs aşıları Larnaka Havalimanı’na uçakla geldi.
Aşıları taşıyan uçağın iniş anı Rum basınına yansıdı.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’ndan 1 milyon 200 bin aşı istediğini, bu miktarın içinde Kıbrıslı Türklerin de olduğunu belirtmişti.
Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz günlerde ise, Pfizer/BioNTech şirketinin Koronavirüs aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim almıştı.
Özel buzdolapları, mRNA tipi aşıların -75 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve her buzdolabında yaklaşık 130 bin aşının muhafaza edebiliyor.