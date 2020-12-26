Koronavirüs aşıları Güney Kıbrıs'a geldi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’ndan 1 milyon 200 bin aşı istediğini, bu miktarın içinde Kıbrıslı Türklerin de olduğunu belirtmişti.