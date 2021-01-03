Korkuteli köyünde 3 pozitif vaka

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü sosyal medyadan yaptığı açıklamda Korkuteli köyünde üç pozitif vaka çıktığını belirterek, köy içinde maskesiz dolaşılmaması istedi.

Ali Öncü, vatandaşlara çağrıda bulunarak misafir kabul edilmemesini de istedi.

İşte o açıklama

DUYURU Korkuteli köyünde bugün 3 kişide daha Korona virüs tespit edilmiştir. 25 Aralık tarihinden sonra bu şahıslarla temas halinde olanlar lütfen 1102 bu numarayı direkt arasınlar bu numara Temaslı Takip Telefon numarasıdır. Lütfen bu şahıslarla çok yakın olmasa da bir yaklaşım olmuşsa mutlaka kendinizi evinizde izole edin ve kimseyi evinize almayın. Lütfen maskesiz köy içinde dolaşmayalım ve misafirliğe gitmeyelim veya misafir kabul etmeyelim. Ali Öncü