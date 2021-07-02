Korkutan açıklamayı tanınmış doktor yaptı

KKTC’de, dün akşam açıklanan günlük vaka sayılarının ardından, bugün öğle saatlerine kadar 45 yeni Koronavirüs pozitif vakanın tespit edildiği ve bu sayının artabileceği öğrenildi.

Medyaya yansıyan, “50 yeni vaka” iddiaları üzerine açıklama yapan Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, 45 vakanın büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti.

İnsanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını vurgulayan Uçaner, “Aşı oldum, virüs bulaşmaz” düşüncesinin yanlış olduğunu, aşı olan kişilerin virüsü bulaşıp, bulaştırabildiğini, aşının sadece hastalığın ağır geçmesini önlediğini vurguladı.

Tam açılım sürecine girilmesiyle, yerel bulaşta artışın başladığını ifade eden Başhekim Uçaner, özellikle düğün ve eğlence mekanlarında, maske – mesafe kurallarına riayet edilmediğine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 14:36