Koreli’den 23 Nisan Mesajı



Yüce Atatürkün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınının 101. Yıldönümünü, salgından dolayı uymak durumunda olduğumuz tedbirler nedeniyle bir kez daha etkinlikler yerine yüreklerimizde idrak ediyoruz.

Ülkemiz, Anavatanımız ve tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, esenlik, sağlık ve sıhhat dolu mutlu yarınlar diliyoruz.

Bir yanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla idrak ederken diğer yanda Ulusal Egemenliğimizle ilgili olarak bazı siyasi parti ve kesimlerce ortaya konan iki yüzlü tavır ve yaklaşımları da bu vesileyle halkımızın dikkatine sunmak istiyoruz.

Ne yazıktır ki, sırf eğip bükerek ve lafzından saptırarak dinsizliklerine örtü yapabilmek için Atatürk’ün laiklik ilkesine sarılıp “baş Atatürkçü” rolü kasanlar, Atatürk’ün çok daha fazla önem verip bir millî bayramın sıfatı yaptığı Ulusal Egemenlik ilkesi söz konusu olunca sırtlarını dönmüşler, sırt dönmekle de kalmayarak, 4 gün sonraki 5+1 Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs Türk Halkının Ulusal Egemenliğini görüşme masasına koyup savunmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı ve heyetini arkadan hançerlemeye yeltenecek kadar Ulusal Egemenlik ilkesinin tam aksi yönde söylem ve eylemlere kalkışmışlardır.

Malûm kesimlerin bu iki yüzlü davranışları, diğer birçok eylem ve söylemleri gibi “Atatürkçü”lüklerinin de sahte olduğunun açık bir kanıtı olduğu şüphesizdir, ancak bu kesimler bilsinler ki, bu ülkede yanan tek gerçek ateş asırlardır Kıbrıs Türk Halkının içinde yanan Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik ateşidir, Yakın Kıbrıs Tarihinin bu ateşi söndürmeye veya üstünü örtmeye kalkanların akıbetleri ile dolu olması da bunun bariz kanıtıdır.

Dolayısıyla, yarım varil içinde birkaç odunla ve uyduruk isim altında şov maksatlı olarak tutuşturdukları o cılız alevlerin Ulusal Egemenlik davamıza halel getirme veya Devletimizin tanınmışlıkla taçlandırılmasını önleme imkân ve kabiliyeti yoktur, Kıbrıs Türk Halkı nezdinde kepabçı ateşinden öte hiçbir kıymet-i harbiyesi de yoktur.

Bu nedenle, malûm siyasi parti ve kesimlere, tanınmış bir Devletin Ulusal Egemenliğine geçmişte karşı çıkmış olma utancını istikbalde yaşamamaları adına tutum ve davranışlarından vazgeçme çağrısı yapıyor, görüşmeye gidecek olan Cumhurbaşkanımız ve ekibinin paralelinde tutum takınmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.