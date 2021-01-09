Koral Çağman: "Maalesef kaynak tükendi..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sosyal Sigortalar tarafından kapatılan iş yerlerinde çalışanlara yönelik olarak verilen bin 500 TL’lik destek ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, kaynağın tükendiğini söyledi.

Eylül, Ekim, Kasım ayındaki ödemeleri yaptıklarını ancak Aralık ayı ödemelerinin tamamlanmadığını kaydeden Çağman, “Kaynak bitti. Maalesef tükendi” diyerek, yeni projelerle birlikte yeni kaynak yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ödemelerin aksamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çağman, gerekirse iç borçlanmaya gideceklerini söyledi.

13. maaş ödemelerinin de yapıldığını anımsatan Çağman, Aralık ayı destek ödemeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kaynak: BRT