Demokrat Parti Girne Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

Milletvekilliğine bir türlü ısınamayan, meclis kürsüsünde çok görünmeyen, son azınlık hükümetinde de son dakika Serdar Denktaş’ın gayretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer bulan Koral Çağman’ın istifa edeceği öğrenildi.

Çağman’ın bakanlıkta yaptığı projelerin hükümet tarafından kabul görmemesi istifanın ana nedenlerinden biri…

Çağman’ın bugün Başbakan Ersan Saner’e istifasını sunmak üzere şu dakikalarda Başbakanlık'ta Ersan Saner ile görüşüyor.