Köprülü Camisi'ne molotof kokteyli atıldı

Köprülü Camisi'ne molotof kokteyli atıldı
banner23

GÜNEY Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotofkokteylleri erken fark edilerek söndürüldü.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" dedi.  Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.

Sefa KARAHASA/LEFKOŞA, (DHA)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Camiye yapılan saldırıya Başbakan'dan sert...
Camiye yapılan saldırıya Başbakan'dan sert...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18