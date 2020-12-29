'Kooperatif Merkez Bankası'na ait aracı durdurarak soyduğu belirtilen M.Ç tutuklandı' iddiası

Geçtiğimiz yıllarda K. T. Kooperatif Merkez Bankasına ait aracı durdurarak soyduğu iddiasıyla aranan M.Ç'nin Mersin'de başka bir suçtan tutuklandığı iddia ediliyor.

Dublör kullanarak sahte evrakla milyonluk dükkanların devri iddiasıyla yakalanan kişilerin firari zanlı M.Ç ile kardeşi B.Ç olduğu iddia edildi.

Ensonhaber.com'da yer alan habere göre yurt dışında yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren şahıslar, 1 milyon liralık 2 dükkanı dublör kullanarak çete liderine devretmeye çalışırken yakalandı.

Polisin operasyonla gözaltına aldığı 5 kişiden 2'si tutuklandı. Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar.

Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.