Koopbank, 97. Uluslararası Kooperatifler Gününü Kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) 97. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladığı belirtildi.

Koopbank tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü, “İklim Hareketi için Kooperatifler (#Coops4ClimateAction)” temasıyla kutlanıyor.

Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçilik, günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet veriyor.

“YÜKSELEN DEĞER KOOPERATİFLER”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, kooperatifçiliğin tüm dünyada yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, özellikle Kovid-19 salgını süreci boyunca dünya genelinde üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonları olduğunu belirtti.

Finans kooperatiflerinin de süreçten etkilenen işletmeleri ve bireyleri desteklemek amacıyla dayanışma fonları oluşturduğunu söyleyen Ataman, salgın sürecinde birçok kooperatifin koruyucu sağlık ekipmanı, gıda, malzeme ve sosyal yardım alanında yerel talebi acilen karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerinde dönüşüme gittiğini ifade etti.

Ataman, kooperatiflerin kriz zamanlarında ortaya koydukları bu yerel yaklaşımlar ile en ihtiyaç duyulan anda içinde bulundukları toplumların yanı başında bulunarak onları desteklediklerini de kaydetti.

“KOOPBANK’IN VAZGEÇİLMEZ BİR MİSYONU VAR”

Koopbank’ın 61 yıldır halktan aldığı ilham ve heyecanla her evin bir parçası olmaya devam ettiğini belirten Ataman, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti.

Ataman, Koopbank’ın ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın vazgeçilmez bir misyonunun olduğunu da vurguladı.

Ataman açıklamasında, kooperatifçilik hakkında ise şunları kaydetti; “Bugün Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren her kooperatif bankamızın bir üyesi, daha doğrusu sahibidir. Kooperatifler en yalın haliyle birlikte çözüm üretilen birer merkezdir ve bu şekilleriyle kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlarlar, bulundukları bölgelerin ekonomisinin kurtarıcılarıdır”.

“KOVİD-19 SÜRECİNDE KOOPERATİFLERİN ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI”

Kooperatiflerin insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlar olduğunu söyleyen Kemal Ataman, Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ve özellikle çiftçi ile hayvancının en zor zamanlarında yanında olduğunu ve her zaman toplumun en önemli destekçisi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak yaşanan Kovid-19 salgınıyla birlikte zor bir dönemeçten geçildiğini kaydeden Ataman, bu çerçevede Koopbank ile diğer birçok kooperatifin toplum ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak halkın rahat nefes alabilmesini sağlamak amacıyla ciddi adımlar attığını belirtti. Ataman, müşteri ayırımı yapmadan kredi faiz oranlarında indirime gidildiğinin, taksit erteleme ve yapılandırmalar ile birlikte dijital hizmetlerin sunumunda da yoğun faaliyetler yürütüldüğünün altını çizdi.

BU YILKI TEMA: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN EYLEME GEÇ

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) 2020 yılı için kooperatiflerin iklim değişikliğine karşı yapılacak çalışmalara dikkat çekmek adına “İklim değişikliği için eyleme geç” temasını seçtiğini belirten Ataman, iklim değişikliğinden tüm dünyanın eş zamanlı olarak etkilendiğini, ekosistemlerin yanı sıra insan topluluklarını da ciddi risk altına soktuğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada birçok kişinin korunma amaçlı eve kapandığını, bunun ekonomik anlamda sorunlar yaratmasına karşın çevresel anlamda bu kısa sürede bile dünyada önemli olumlu gelişmelerin yaşanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

Kemal Ataman “ne acıdır ki karantina sürecinin hemen ardından ülkemizde çıkan yangınlar birçok ekili alan ve ormanlarımıza zarar verdi. Bu tür olaylar çok uzun süre telafisi olmayan etkilere neden olmaktadır. İklim değişikliği başta olmak üzere çevre için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

KOOPBANK ORMANI

2015 yılında Orman Dairesi ile birlikte Dikmen yakınlarında “Koopbank Ormanı” oluşturduklarını ancak bu arazinin ekim yapıldıktan kısa bir süre sonra ne yazık ki farklı bir amaca yönelik olarak bankadan alındığını ifade eden Ataman, bunun telafisi için uğraştıklarını ve yıl içinde yine Orman Dairesi işbirliği ile yeni bir orman alanı oluşturacaklarını kaydetti.

ÜLKEDE 200, DÜNYADA 800 BİNİ AŞKIN KOOPERATİF

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre tüm dünyada 800 bini aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Kooperatiflerin dünya genelinde 250 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Açıklamada, “Son tahminlere göre, dünya genelindeki kooperatifler, toplam çalışma nüfusunun yaklaşık %10’u olan 279 milyondan fazla insanı ya doğrudan istihdam etmekte ya da onların ana gelir kaynağı konumundadır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta ise 200 civarında kooperatif finans, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi alanlarda aktif şekilde faaliyetlerini sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.