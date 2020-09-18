KOOP-SEN pazartesi günü Koop-Süt’te uyarı grevi yapacak

KOOP-SEN tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD iştiraklerinden olan KOOP-SÜT’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip edildiği, “Maalesef göreve yeni gelen yöneticilerin süt fabrikası içindeki sorunları çözmek yerine siyaset yaptığının gözlemlendiği” iddia edildi.