KOOP-SEN pazartesi günü Koop-Süt’te uyarı grevi yapacak

KOOP-SEN tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD iştiraklerinden olan KOOP-SÜT’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip edildiği, “Maalesef göreve yeni gelen yöneticilerin süt fabrikası içindeki sorunları çözmek yerine siyaset yaptığının gözlemlendiği” iddia edildi.

KOOP-SEN pazartesi günü Koop-Süt’te uyarı grevi yapacak
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KOOP-SEN tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD iştiraklerinden olan KOOP-SÜT’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip edildiği, “Maalesef göreve yeni gelen yöneticilerin süt fabrikası içindeki sorunları çözmek yerine siyaset yaptığının gözlemlendiği” iddia edildi.

KOOP-SEN tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD iştiraklerinden olan KOOP-SÜT’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip edildiği, “Maalesef göreve yeni gelen yöneticilerin süt fabrikası içindeki sorunları çözmek yerine siyaset yaptığının gözlemlendiği” iddia edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, KOOP-SÜT Yönetim Kurulu’nun UBP kökenli üyelerinin, “partililerine makam ve kadro yaratmak adına mevcut kadrolu personeli ve yöneticileri damgalayarak sudan sebeplerle görevden alma yoluna gittiği” öne sürüldü.

Söz konusu açıklamada, “UBP’nin KOOP-SUt’ü seçim uğruna feda etmesine ve batırmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz” uyarısında bulunuldu.

Açıklama şöyle devam etti:

“KOOP-SÜT’ün ortaklarına ve özellikle KOOP-SÜT’ün büyük ortağı olan ve seçimsiz bir yönetici atama hakkına sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD’e, ayrıca ortağı ve paydaşı olan Hayvancılar Birliği Kooperatifine çağrımızdır. Gelin Kıbrıs Türk Halkına mal olmuş KOOP-SÜT’e birlikte sahip çıkalım. KOOP-SEN olarak KOOP-SÜT Fabrikasında 21 Eylül Pazartesi tarihinde bir günlük uyarı grevine gideceğimizi; alınan hatalı ve kasıtlı kararlardan geri dönülmediği takdirde süresiz greve gideceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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