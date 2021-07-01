KOOP-SEN greve devam ediyor

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KOOP-SEN greve devam ediyor
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Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle greve devam ediyor.

KOOP-SEN, tarafından yapılan açıklamada, 2 Temmuz Cuma ve 5 Temmuz Pazartesi günü, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Merkezi’nde greve devam edileceği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"KOOPBANK Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Hakem görevi yapan Koop. Şirketler Mukayyidinin arabuluculuk girişimini dikkate almayarak bankamızı ve ülkemizi kaosa sürüklemeye devam ediyor.

KOOPBANK Genel Merkezi'nde 2 Temmuz Cuma ve 05 Temmuz Pazartesi günü grevdeyiz."

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