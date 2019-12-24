Koop Merkez Bankası’ndan ihtiyaçlı çocuklara yeni yıl hediyesi

Koop Merkez Bankası’ndan ihtiyaçlı çocuklara anlamlı yeni yıl hediyesi...

Koop Merkez Bankası’ndan ihtiyaçlı çocuklara yeni yıl hediyesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Koop Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın kurulduğu günden bu yana, toplumun her kesiminin yanında olma çabasını sürdürdüklerini belirterek, geniş bir yelpazede birçok  kuruluşa  destek verdiklerini  belirtti.

Bu yıl yönetim kurulu olarak  anlamlı bir  karar  alarak yeni  yıl  hediyelerini, daha  mütevazı tutup  hediye  bütçelerini de 3 kat artırdıklarını anlatan Ataman, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlemiş olduğu 105 ihtiyaçlı  çocuğun   giyim  ve ayakkabı  ihtiyaçlarını  karşılamak  yönünde bir karar  ürettiklerini kaydetti. Ataman “Çocukların  sevinci paylaşmak,  bankamız için en güzel yeni yıl hediyesi olmuştur” dedi.

Bakan  Sucuoğlu da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine almış oldukları  bu  karardan dolayı teşekkür ederek,böyle günlerde  ihtiyaçlı çocuklarımıza  kurumlardan gelen yardımların çok  büyük  anlamı olduğunu söyledi. Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bu  ve buna benzer konularda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini  dile getirdi.

Konuşmaların ardındanSucuoğlu Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan,  30 bin TL’lik hediye çekini Bakan Sucuoğlu’na takdim etti.

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