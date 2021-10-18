Kontrolsüz şekilde araç kullanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Ziyamet- Gelincik köyleri arasında, Ziyamet Polis Karakolu’nun trafik kontrolü esnasında üzerinde yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklanan İbrahim Arif Abacılar’ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Ziyamet Polis Karakolu ekiplerinin, 14 Ekim tarihinde Ziyamet-Gelincik köyleri arasında gerçekleştirdiği trafik kontrolü sırasında, trafikte kontrolsüz araç kullanırken tespit edilen İbrahim Arif Abacılar’ın üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından tutuklanan zanlı, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün ek tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Murat Ergün mahkemede verdiği şahadetinde, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 21.15 sıralarında Ziyamet- Gelincik yolu üzerinde yapılan trafik kontrolü sırasında FT 734 plakalı aracın trafikte zikzak çizerek seyrettiğinin tespit edilip söz konusu aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu açıkladı. Zanlının şüpheli tavırları nedeni ile üzerinin arandığını belirte Ergün, yapılan kontrolde zanlının cebinde bulunan sigara tütünü paketinde kağıda sarılı yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yine içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigaranın bulunup emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı.

Zanlının tasarrufunda ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ve henüz bir rapor temin edilemediğini belirten Ergün, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlı İbrahim Arif Abacılar’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.