Kombos, Güzelyurt’un sorunlarını anlattı!

İş İnsanı ve Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Cihan Kombos, Kanal T Televizyonu’nda yayınlanan Gündem Özel programına katılarak Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı. Güzelyurt bölgesinin sorunları ile Kıbrıs Türk siyasi yaşamında kadın olmanın zorluklarını anlatan Kombos yılmadan var olma mücadelesine Kıbrıs Türk kadınının bugün de devam ettiğini söyledi. Kombos, Güzelyurt halkının 1974 yılından bugüne gelene kadar belirsizlikler içerisinde yeniden göç korkusu ve iç göç ile karşı karşıya kaldığını bunun da bölgenin gelişmesine büyük engel teşkil ettiğini söyledi. Son yıllarda narenciye sektörünün giderek kan kaybetmekte olduğunu hatta kardan çok zarar ettiğini belirten Cihan Kombos Güzelyurt halkı için lokomotif sektör olan narenciyenin bir an önce gerekli desteği görmesi gerektiğini belirtti.