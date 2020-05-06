Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’den ülkemize kombacı getirilmesini eleştirdi.

KKTC’de kombay sürücüsünün dahi olmamasından yakınan Erhürman bu süreçte işsiz insanların ihtiyaç duyulan alanlarda eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Ülkeye kombay sürücüsü getirilmesi ile ilgili haberler gündemde. Risk dolayısıyla dışarıdan kimseye giriş izni vermediğimiz bir dönemde dahi, özel izinle getirecek kadar ihtiyacımız var demek ki kombay sürücüsüne. Ama içeride de birçok işsiz ve işsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan insanımız var.

Bir an önce normalleşelim diyerek bu anormal durumları görmezden gelmeyelim.

Çünkü belli ki "normal"imizde kombay sürücümüz dahi yok! Tam da bu konuları gündem yapmanın, işsiz insanlarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim almaya yönlendirmenin ve eğitimleri programlamanın zamanıdır.