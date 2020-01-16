“KKTC’yi denklemden dışlayanlara izin vermedik”

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'yi bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermediklerinin altını çizerek, “Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı hem de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta karalıyız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili bölümlerinde şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerini hem barışa, hem de refaha katkı sağlayacak bir diplomasiyle takip ediyoruz. Türkiye ve KKTC’yi bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik. Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız.

Son teknolojiye sahip sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz, 2019 yılında ülkemizin ve KKTC’nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdü. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Tabii 2 tane sondaj gemimiz olduğu gibi iki de sismik araştırma gemimiz var. Şimdi inşallah üçüncüsünü almanın gayreti içerisindeyiz.”