KKTC’YE GİZLİCE GİREN VE KARANTİNA KURALLARINA UYMAYAN ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan muhaceret işlemi yapmadan giriş yapan ve karantinaya girmeyen bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisin açıklamasında göre, F.K.’nin (E-32) dün 8.00 sıralarında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı ve karantina otelinde kendisini izole etme emrine riayet etmediği tespit edildi.

Bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek karantina otelinde muhafaza edilmesi sağlandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.