KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!

Geçtiğimiz hafta itibarı ile başlayan ve bir takım kriterlere bağlı olarak gerçekleştirilen evde karantina uygulaması ile ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yanlış anlaşılmaları giderecek ve oluşacak yanlış anlamaların önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

Üstel, yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 1 hafta önce Sağlık Bakanlığı’na gelerek veya evkarantinasi@saglik.gov.ct.tr adresine mail göndererek yapılması gerektiğini belirtti.

Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler dışında olanları ev karantinası uygulamasına tabi olmadıklarının altını bir kez daha çizerek, böyle bir durumda kriter dışı olan kişilerin hotel karantinasına gönderileceği ve ücretleri kişilerin kendilerinin karşılayacağını ifade etti.

İşte Sağlık Bakanlığı’nın ev karantinası için belirlediği kriterler:

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir:

• 70 yaş üstü yaşlılar

• 12 yaş altı çocuklar

• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

• Otizm spekturumu

• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

• Organ ve kök hücre nakilli hastalar

• Gebelik

Karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacak.