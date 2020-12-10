KKTC’ye finansal destek geliyor

Türkiye Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayınlandı.

Geçtiğimiz ay Ankara’da imzalanan andlaşmaya göre, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı’ yürürlüğe girdi.

Aynı gazetede, Tunus, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayımlandı.

Yayınlanan ‘Milletlerarası Andlaşmaya’ göre, Tunus’a ise sağlık alanında 5 milyon Dolar hibe edileceği de yer aldı.