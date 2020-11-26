KKTC’nin ilk “uzay gözlemevi” kuruluyor

Kuzey Kıbrıs’taki bir grup araştırmacı ve girişimci tarafından, ülkenin ilk “uzay enstitüsü” kuruluyor.

Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü” ismiyle kurulma aşamasında olan Enstitüye ilişkin yazılı bir açıklama yapan kuruculardan Barış Mamalı, tüzüğe ilişkin makamlara gerekli sunumların gerçekleştiğini, altyapı çalışmalarının süratle tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklama, enstitünün amacı şöyle açıklandı:

“Bu Enstitü ile coğrafyamız üzerinde yapılacak olan Uzay araştırmalarını geniş kapsamda başlatmak ve genelde toplum özelde ise genç nesillerin Uzay Bilimleri konusunda ilgi ve bilgisini artırarak donanımlarını güçlendirmek amaçlanmaktadır. İçerisinde Galacticorbit yöneticilerinin de olduğu bu Enstitü, Astronomi ve Astrofizik alanlarında çalışmaları sürdürüp Kuzey Kıbrıs’ta uzay araştırma ve gözlemlerini kapsamlı şekilde başlatmayı da hedefleri arasına almıştır.”

Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün yakın zamanda sosyal medya üzerinden uzay yayınlarına başlayacağı belirtilen açıklamada, esntitünün Facebook’ta “Galacticorbit Science”, instagram’da ise “galacticorbit” ismiyle uzay yayınlarına başlayacağı belirtildi.