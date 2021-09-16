KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’nde öğretmenlerin eğitimleri tamamlandı!

Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Genç İş Adamları Derneği (GİAD) iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” için öğretmenlerin girişimcilik eğitimleri tamamlandı.

İçerdiği eğitim ve uygulama çalışmaları ile gelecek nesillere girişimci düşünce ve davranışların temelini oluşturan yaratıcılık, inisiyatif alma bilinci, risk alma, bağımsızlık, liderlik ve takım ruhu gibi kişisel nitelikleri geliştirmeyi hedefleyen “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”nin ilk aşaması olan ‘öğretmen eğitimleri’ tamamlandı. Proje, düzenlenen sertifika töreni ile taçlandırıldı. Pilot okullardan seçilerek eğitim ve sertifika alan öğretmenlere eğitimler, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Geylan ve Girişimci Tuğberk Seçkin tarafından verildi.

Verilen bilgiye göre öğretmenlere verilen eğitimlerde; girişimcilik kavramının anlaşılması, fikirden eyleme dönüşen girişimcilik sürecinin deneyimler yoluyla kazandırılması ve fırsatların değerlendirilmesi aşamaları ile genel girişimci davranışı oluşturmaya yönelik girişimcilik eğitiminin temelini oluşturmak hedeflendi.

Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen sertifika töreninde GİKAD Başkanı İçim Çağıner, GİAD Başkanı Muhit İnce, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Selin Cansunar Üresin ve dernek yetkilileri de yer aldı.

‘KKTC’nin Girişimci Çocukları’ projesi 6 okulda uygulanacak

Proje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından seçilen 6 pilot okulda (Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokulu, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) ve TED Koleji) uygulanacak. Verilen bilgiye göre projenin bir sonraki aşamasında, girişimcilik eğitimleri, eğitim alan öğretmenler tarafından tüm okullardan seçilecek 12’şer öğrenciye verilecek.

‘KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’ için verilen bilgide öğrencilere verilecek eğitimler ve uygulama çalışmaları ile girişimci düşünce ve davranışların temelini oluşturan yaratıcılık, inisiyatif alma bilinci, risk alma, bağımsızlık, liderlik ve takım ruhu gibi kişisel niteliklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.