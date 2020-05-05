KKTC’nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oluyor

KKTC’nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oluyor
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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölgemiz serin ve nemli hava kütlesi etkili oluyor.

KKTC’nin birçok bölgelerinde sağanak yağış var.

Sağanak yağışlardan en çok nasibini alan bölgelerden biri başkent Lefkoşa..
Lefkoşa’da sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bu arada, Polis aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldığı uyarısında bulundu.

Polis’ten yapılan uyarıda, Lefkoşa’da ani bastıran sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığına ve yollarda su birikintileri oluştuğuna işaret edilerek sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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