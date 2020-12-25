KKTC’den Türkiye’ye gidişlere 72 saat önce PCR testi zorunluluğu getirildi

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Negatif PCR testi ibraz edemeyen tüm yabancı yolcular ikametlerinde veya kalacakları konaklama tesislerinde, adres belirtilmediyse Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yerlerde 7 gün sıhhi gözlem altına alınacaktır" açıklaması yaptı.

Söz konusu uygulama KKTC’yi de kapsıyor.

Karantinanın 7.gününde sıhhi gözlem altına alınanlara 2.PCR testleri yapılacak, sonuçları negatif çıkanların karantinaları sonlandırılacak.

Söz konusu uygulama ülkemizde bulunan TC vatandaşlarını da kapsıyor.

Öte yandan söz konusu yeni uygulamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından duyurdu.