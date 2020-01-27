KKTC’den Elazığ’a yardım eli: Falyalı’dan 170 bin, Oskar’dan 100 bin TL

KKTC’den Elazığ’a yardım eli: Falyalı’dan 170 bin, Oskar’dan 100 bin TL
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Elazığ’daki depreme KKTC’den de yardım eli uzandı.
Elazığ depremi sonrası TV8’de bu akşam Acun Ilıcalı’nın düzenleği yardım kampanyasına KKTC’den katılarak 170 bin TL bağışta bulunan iş insanı Halil Falyalı, bu tür olayların yaşanmamasını diledi.
Yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Falyalı, “acınız acımızdır” diyerek böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.
Öte yandan Girne’deki Oscar Otel’den de depremzedeler için 100 bin TL bağış yapıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi de depremzedelere battaniye gönderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

LTB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Elazığ’a kardeşlik elimizi uzatıyoruz.
Deprem nedeniyle evinden olan kardeşlerimizin ihtiyaçları için dayanışıyoruz.
Battaniyelerini paylaşmak isteyenler kişiler yarın sabah LTB Halkla İlişkiler Noktası’na (LTB binası zemin kat) ulaşabilirler.
Battaniyelerimizi de sevgimizi de paylaşıyoruz…

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 10:54
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