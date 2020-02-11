KKTC’de kalp nakli yapılan ikinci hasta taburcu oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde kalp nakli yapılan ikinci hasta taburcu edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan yaptığı açıklamada, ''Bizim için güzel, huzurlu gururlu bir gün. Allah'ın izniyle ikinci kalp naklini de tüm Kıbrıs Adası üzerinde özellikle bu coğrafyada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olarak ikinci imzayı da atmış olduk'' dedi. Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten Birtan, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ünal’ın organ bağışı sayesinde bu ameliyatı olabildiğini ifade etti. Ameliyat ve tedavi sürecinin normal koşullarda devam ettiğine vurgu yapan Birtan, yapılan biyopsinin ardından verilerin normal çıkması sonrası Ünal’ın taburcu edildiğini belirtti. Uzm. Dr. Birtan, "Bundan sonra artık ikinci etap olan evde tedavisi takibimizde sürerek günden güne eski sağlığına tamamen kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Kalp naklinin yapıldığı Ruhi Ünal ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, ”Bağışçılardan Allah razı olsun, operasyonu gerçekleştiren bütün hocalarımızın da hepsine teşekkür ederim" dedi. Ünal, 6 aylık tedavi takip sürecini evde geçirecek.

Öte yandan KKTC'de 40 hasta kalp nakli bekliyor.

İHA Emir Abdurrahman Bulut