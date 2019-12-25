KKTC’de görevli Türkiye askeri ve memurunun tazminatı artırıldı

Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Türkiye askerinin tazminatı artırıldı. Karar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından, bugün TC Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Türk Askeri Birliği personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin aldığı tazminat miktarı artırıldı. Yayımlanan kararnameye göre, uzman erbaşların tazminat oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.

TC RESMİ GAZETEDEKİ İBARELER…

TC Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi: “Madde 1-KKTC’de görev yapan Türk Askeri Birlikleri personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeline tazminat ödenmesi hakkındaki 4/2/2002 tarihli ve 2002/3698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinde yer alan Tazminat Cetvelinin; “A- Askeri Personel” bölümünün “Uzman Erbaşlar” satırında yer alan “15” ibaresi “25” şeklinde, “B- Mermurlar” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kadro derecesi 1-2,3-4, 5-15 olanların tazminat oranı yüzde 50. Madde 2-Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3-Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür”