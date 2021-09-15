KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
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KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 58 yaşındaki Eyüp İbrahim Güroğlu tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Güroğlu'nun aşılı olduğu ve 26 Ağustos'ta yoğun bakıma yattığı öğrenildi. 
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükselmiş oldu. 

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