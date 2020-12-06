KKTC’de aynı anda hem 12 hem de 13’üncü maaş sıkıntısı

2020 Aralık ayı maaşlarının yanı sıra emeklinin ve memurun beklediği, esnafın ‘can suyu’ olarak nitelendirdiği 13. maaş ödemeleri "hükümetin kurulmasını" bekliyor ancak bu sorunun nasıl çözüleceği bilinmiyor.

Kamuda 12’nci Aralık ayı maaşları toplamı 650 Milyon TL’yi buluyor.

13. maaş toplamı ise 850 milyon TL…

Öte yandan Sosyal Sigorta emeklilerinin de 13. Maaş sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Türkiye, bu konuda yardım etmezse ikinci bir çözüm alternatif yok ancak Türkiye’nin de “uyumlu hükümet” hassasiyeti olduğu ifade ediliyor.

KKTC’de hükümeti kurma çalışmaları yaklaşık iki aydır sürerken bu hafta içi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.