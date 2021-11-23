“KKTC’de aydınlanmayan dosya kalmamalı”

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, polis teşkilatının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğunu ama “sivil otorite polis teşkilatına hükmedemez” şeklindeki yaklaşımı doğru görmediğini ifade etti.

“SANKİ POLİS SADECE GKK İLE TOPLANTILAR YAPAR VE DİREKTİF ALIR”

“Gelmiş geçmiş İçişleri Bakanları veya Başbakanlar, polis teşkilatı üzerinde hiç mi yönetsel bazı konularda istişareler yapmıyorlar? Yapıyorlar. Bazı kararlar üretmiyorlar mı? Üretiyorlar” diyen Tören, “Sanki polis sadece GKK ile toplantılar yapar ve direktif alır, sivil otorite devrede değildir yönündeki söylemleri kesinlikle doğru görmüyorum” dedi.

Polis teşkilatının bu tip söylemlerle yaralamamak gerektiğini söyleyen Töre, “Geçici 10’uncu Madde kalksın yönündeki söylemleri biraz fazla görüyorum. Çünkü polis, asayişi korumanın yanı sıra, olası bir savaş esnasında askeri bir güç olarak da görev yapıyor” dedi.

“POLİS SİVİLE BAĞLANABİLİR, OLAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK”

Kıbrıs adasında 1974 Harekatı’ndan bu yana ateşkesin hüküm sürdüğünü anımsatan Töre, “Bu ateşkes ortadan kaldırılmadı. Polis sivile bağlanabilir, olamaz diye bir şey yok, olabilir. Sivil otoriteye ilave edilebilir. Uzlaşı sağlanırsa, bu tartışılabilir. Polis teşkilatı, Başbakanlık veya İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat haline gelebilir” ifadelerini kullandı.

“KKTC’NİN BAZI RADİKAL KARARLARA İHTİYACI VAR”

Ocak 2022’de gerçekleşecek seçimden sonra iktidara hangi hükümet gelirse gelsin, polisin sivilleştirilmesini tartışabileceğini söyleyen Töre, “KKTC’nin bazı radikal kararlara ihtiyacı vardır. Yeni gelecek olan hükümet bu konuları tartışacaktır” dedi.

“KKTC’DE AYDINLANMAYAN DOSYA KALMAMALI”

KKTC’de aydınlanmayan dosya kalmaması gerektiğinin altını çizen Töre, “Çünkü aydınlanmayan dosyalar güveni sarsar, huzursuzluğu arttırır” dedi ve ekledi:

“Muhalefet yapmak amacıyla polis teşkilatımızı yıpratmak, görevimiz olmamalı. Sivil Savunma Teşkilatı’nı yıpratmak, görevimiz olmamalı.”