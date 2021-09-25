KKTC’de 47'si yerel, 64 yeni vaka, 1 can kaybı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son 24 saatte 18.690 test yapıldı, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 6 kişi yurt dışından gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 47 kişi ise yerel vakadır.

Vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'nde tespit edildi.

25 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 47

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850

Toplam Vaka Sayısı: 19.168

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 889

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 265

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371