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KKTC’de 47'si yerel, 64 yeni vaka, 1 can kaybı

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KKTC’de 47'si yerel, 64 yeni vaka, 1 can kaybı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son 24 saatte 18.690 test yapıldı, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 6 kişi yurt dışından gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 47 kişi ise yerel vakadır. 

Vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'nde tespit edildi.

25 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 47 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850 

Toplam Vaka Sayısı: 19.168 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 889 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 265 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371

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