KKTC’de 47'si yerel, 64 yeni vaka, 1 can kaybı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son 24 saatte 18.690 test yapıldı, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 6 kişi yurt dışından gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 47 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'nde tespit edildi.
25 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 47
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850
Toplam Vaka Sayısı: 19.168
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 889
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 265
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371