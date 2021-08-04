KKTC Yurttaşlığına 10 Kişi Daha Alındı

Bakanlar Kurulu, 10 kişinin KKTC vatandaşlığına alınması yönünde karar üretti.

Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet, son bir ayda, 28 kişiye KKTC vatandaşlığı vermiş oldu. Bakanlar Kurulu, 10 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti. KKTC yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen isimlerin tümünün, ya çocuk yaşlarda KKTC’ye geldiği ya da KKTC’de doğup büyüdüğü ifade ediliyor. Bakanlar Kurulu, 14 Temmuz 2021 tarihinde, 18 kişiye KKTC vatandaşlığı vermişti. 10 yeni vatandaşlıkla birlikte, son bir ayda 28 kişiye vatandaşlık verilmiş oldu.