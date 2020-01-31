KKTC ‘Yine’ Gencecik Bir Kıza Cinsel Saldırı İddiası İle Sarsıldı..!

Suçun işlendiği yer Lefkoşa.,

Suç tarihi 30 Ocak 2020.,

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ilk ulaştığı bilgilere göre zanlı 55 yaşında ve evli bir şahıs.,

Müşteki ise 17 yaşında gencecik bir kız.,

İşlendiği iddia edilen suç ise cinsel taciz.,

Genç kızın yaşadığını iddia ettiği cinsel taciz suçunu polise bildirmesinin ardından emniyet birimleri zanlı Ergin Savak hakkında derhal yasal işlem başlattı.

Zanlı, methalder olduğu suçtan ötürü Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Yargıcının önüne çıkarılarak, soruşturma ile ilgili görevli polis memuru tarafından aleyhinde şahadet sunulmuştur.

Zanlı aleyhinde sunulan şahadete müteakip Mahkemenin öngördüğü teminat şartlarını yerine getirmek suretiyle dava gününe kadar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

Zanlı Savak, Ceza Davalarını gören Mahkeme tarafından 2 kefilin ayrı ayrı imzaladıkları 100.000 TL ve 20.000 TL nakdi teminat koşulu ile serbest bırakılmıştır.

Tüyler ürperten bu olayın perde arkasındaki iddialardan biri ise;

Zanlının genç kızın annesi ile de birliktelik yaşadığı yönünde.,