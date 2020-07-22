KKTC Yeniden Suya Kavuşuyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Kanal T’de katıldığı Günaydın Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den borularla gelen suda yaşanan sıkıntının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Oğuz yeni boruların üretilmesi için Taşucu’na fabrika kurulduğunu açıkladı.

Toplamda 6 borunun değişeceğini kaydeden Bakan Oğuz, “3 borunun döküm işlemi tamamlandı. 10 adet boru üretilmesi için gerekli anlaşmalar yapıldı. Arızanın giderilmesi için montaj dahil yaklaşık 520 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bir aksilik olmazsa montaj 1 Ağustos itibari ile başlayacak” dedi.