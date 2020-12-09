KKTC'ye koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen Alman biyo-teknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

BioNTech aşısı dışında iki farklı aşının daha yıl sonuna kadar dünyaya dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

Yaşanan gelişme, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de olumlu bir hava yaratırken, “aşı ülkeye ne zaman gelecek?” sorusunu da beraberinde getirdi.

HEM TÜRKİYE’DEN HEM DE KIBRIS’IN GÜNEYİNDEN AŞI TEDARİK EDİLECEK

Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hem Türkiye’den hem de Kıbrıs’ın güneyinden aşı tedarik edileceğini ifade etti.

PİLLİ: “AŞI TÜRKİYE’YE ULAŞMASINDAN 3 YA DA 4 GÜN SONRASINDA KKTC’YE HİBE EDİLMEYE BAŞLANACAK”

Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile irtibat halinde olduklarını, Türkiye’nin 11 Aralık tarihinden sonra Çin menşeili CoronaVac aşısını tedarik etmeye başlayacağını, aşının Türkiye’ye ulaşmasından 3 ya da 4 gün sonrasında KKTC’ye hibe edilmeye başlanacağını kaydetti.

“GÜNEY’E GİDECEK 1,2 MİLYON DOZ AŞININ 400 BİN DOZU KIBRISLI TÜRKLERE AİT”

Kıbrıs’ın güneyine de farklı tarihlerde olmak üzere toplamda 1,2 milyon doz AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşısının geleceğini ifade eden Pilli, söz konusu aşıların yaklaşık 400 bin dozunun Kıbrıslı Türklere ait olduğunu, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, aşıların Kuzey’e tedariki konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE’DEN KAÇ DOZ AŞI GELECEK?

Türkiye’den gelecek olan doz sayısına ilişkin soru üzerine Pilli, “Türkiye bugüne kadar bize istediğimiz zaman ve istediğimiz miktarda aşı göndermiştir. Şu an bizden sayı talep etmiş durumdalar. Bu konuları karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA KİMLER ÜZERİNDE UYGULANACAK?

Aşıların tedarik edilmesinin ardından ilk olarak risk altındaki sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyleyen Pilli, “daha sonra 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımıza, kronik hastalara; yani risk altındaki gruplara yapılacak. Daha sonra da daha az risk altında olan kişiler üzerinde uygulanacak” dedi.

AŞILARI SAKLAYACAK ALTYAPI VAR MI? “HER ŞEYİ YAPARIZ BİZ. YETER Kİ İSTEYELİM”

Pilli, özellikle RNA teknolojisinin kullanıldığı ve -70 derecede saklanabileceği ifade edilen BioNTech aşısı için gerekli soğuk zincir ve diğer lojistik ile altyapı imkanlarının hazır olup olmadığına ilişkinse, “Her şeyi yaparız biz. Yeter ki isteyelim” dedi.

Kıbrıs Postası