KKTC'ye giriş için Dijital Seyahat Belgesi istenecek

Ülkeye bugünden itibaren giriş yapacak kişilerin Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerekiyor. Dijital Seyahat Belgesi, Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulaması üzerinden guvendekalkktc.com adresinde oluşturulabilecek.

1/11/2021 tarihine kadar ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC YOLCUSU GİRİŞ FORMUNU dolduracaklardır. Kişiler KKTC Yolcusu Giriş Formunu doldurduktan sonra formun çıktısını almaları halinde Polis Muhaceretten hızlı geçiş yapabileceklerdir.

AB, Birleşik Krallık ve Türkiye’den gelen yolcuların KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda bulunan “PCR TESTİ” ve “AŞI BELGESİ” yükleyiniz kısmına belgelerinin QR kodlarını yüklemeleri zorunludur. Yüklenecek evraklar ülkeye girişte kontrol edilebileceğinden beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

01/11/2021 tarihinde 06:00’dan itibaren ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi Dijital Seyahat Belgelerini aşağıda belirtilen şekilde doldurup kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Dijital Seyahat Belgesini oluşturmak için:

Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinden Dijital Seyahat Belgesini oluşturabilirler.

Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan formu dijital veya çıktı olarak ülkeye girişte yanlarında bulunduracaklardır.

Ülkemize giriş yapacak ve ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekmeyecek kişiler “Güvende Kal Uygulaması’’ndaki “Seyahat Kodu İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır.

Ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekecek kişiler ise, ülkemizde ikamet adresi göstermeleri halinde “Güvende Kal Uygulaması”ndaki “Bileklik İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır. (12 yaş altı hariç)

Ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük) merkezi karantinada kalacak kişiler ise “Güvende Kal Uygulaması’ndaki “Seyahat Kodu İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını Dijital Seyahat Belgesine aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını yükleyebilirler.

Ülkeye giriş yapacak kişiler, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt edebilirler.

KKTC’ye girişte kontrol edileceğinden yüklenen PCR ve Aşı bilgilerinin dijital veya çıktı olarak yolcuların yanında bulunması gerekmektedir.

Dijital Seyahat Belgesi oluşturma 6 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olacaktır.

12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmaz. Karantinaya girecek kişiler sürelerini pgeçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçlarıyla yalnız veya bir şoför eşliğinde gideceklerdir. İkamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir.

Not: 01/11/2021 ve 08/11/2021 tarihleri arasındaki geçiş döneminde ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC Yolcusu Giriş Formunu doldurmaları halinde de girişleri sağlanabilecektir.